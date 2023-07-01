«Флорида» подписала однолетний контракт с Экман-Ларссоном

«Флорида» объявила о подписании защитника Оливера Экман-Ларссона.

С 31-летним хоккеистом заключено однолетнее соглашение на сумму 2,25 миллиона долларов.

В середине июня «Ванкувер» выкупил контракт Экман-Ларссона. У хоккеиста оставалось еще четыре года договора с «Кэнакс» со среднегодовой зарплатой 8,25 миллиона долларов.

За два сезона в составе «Вакунвера» Экман-Ларссон провел 133 матча, в которых набрал 51 (7+44) очко.