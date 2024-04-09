«Торонто» — «Питтсбург»: видеообзор матча

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Питтсбург» — 3:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Мэйпл Ливз» отличились Мэттью Низ, Остон Мэттьюс и Джейк Маккейб, вратарь Илья Самсонов отразил 29 бросков из 31. У «Пингвинз» шайбы забросили Рикард Ракелль и Дрю О'Коннор, Евгений Малкин сделал результативную передачу.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте