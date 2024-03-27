«Торонто» потерпел поражение от «Нью-Джерси». Любушкин сделал голевую передачу

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«Нью-Джерси» на выезде выиграл у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Дэвилз» одержали вторую победу подряд.

Российский защитник «Мэйпл Лифс» Илья Любушкин сделал одну голевую передачу.

«Нью-Джерси» набрал 76 очков и занимает 10-е место в Восточной конференции. «Торонто» идет на 5-й строчке — 89 очков.