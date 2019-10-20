НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Торонто» — «Бостон»: Михеев вновь убежал один на один с голкипером, но не забил Галаку

05:27
Теги:

«Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Бостон» — 4:3. На счету российского форварда канадской команды Ильи Михеева результативная передача, 2 минуты штрафа и 4 броска в створ за 18.22 на льду (2.02 — в меньшинстве).

В одном из моментов он подкараулил ошибку соперников, убежал от защитников «Бостона», но не смог прицельно бросить — Ярослав Галак отразил шайбу. Во встрече с «Вашингтоном» Михеев реализовал подобный момент.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир