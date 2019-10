«Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Бостон» — 4:3. На счету российского форварда канадской команды Ильи Михеева результативная передача, 2 минуты штрафа и 4 броска в створ за 18.22 на льду (2.02 — в меньшинстве).

В одном из моментов он подкараулил ошибку соперников, убежал от защитников «Бостона», но не смог прицельно бросить — Ярослав Галак отразил шайбу. Во встрече с «Вашингтоном» Михеев реализовал подобный момент.

Mikheyev flies past the Bruins defence and gets a great chance. #LeafsForever pic.twitter.com/0GX9xMa9Dj