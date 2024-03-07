«Торонто» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

«Торонто» в овертайме обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

В начале второго периода Вильям Нюландер открыл счет. Почти сразу гости отыгрались — забил Виктор Олофссон. Победная шайба в овертайме на счету Остона Мэттьюса.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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