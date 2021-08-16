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Только Задоров и еще два игрока не решили вопрос с контрактами до арбитража

19:40
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Только три игрока, которые находятся в статусе ограниченно свободных агентов, еще не договорились со своими клубами о новом контракте и ждут арбитражных слушаний.

Среди них находится защитника Никита Задоров, права на которого принадлежат «Калгари». Также арбитража ждут Деннис Гилберт («Колорадо») и Трэвис Санхейм («Флорида»).

Никита Задоров был обменян этим летом в «Калгари «из «Чикаго» на выбор в третьем раунде драфта-2022.

26-летний защитник в 55 матчах за «Блэкхокс» в прошлом сезоне он набрал 8 (1+7) очков.

Задоров был выбран «Баффало» в первом раунде (под 16-м номером) драфта-2013. Всего в 411 матчах в регулярных сезонах за «Блэкхокс», «Эвеланш» и «Сэйбрс» он набрал 83 (23+60) очка, а также 8 (4+4) баллов в 33 играх плей-офф Кубка Стэнли.

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Иван Шитик все материалы автора

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