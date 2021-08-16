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Генменеджер «Миннесоты» рассказал о ходе переговоров с Капизовым

21:15
Кирилл Капризов. Фото ХК «Миннесота».
Кирилл Капризов. Фото ХК «Миннесота».
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Генеральный менеджер «Миннесоты» Билл Герин рассказал о ходе переговоров по новому контракту с нападающим Кириллом Капризовым.

«Все нормально. Мы продвигаемся вперед», — цитирует Герина в Twitter журналист Майкл Руссо.

Герин отметил, что находится в постоянном контакте с агентом россиянином. Он прокомментировал и слухи о возможном возвращении Кирилла в КХЛ: «Это не мое решение. Меня это не волнует».

Также он подчеркнул, что клуб намерен подписать с Капризовым более длительный контракт, чем с нападающим Кевином Фиалой.

16 августа швейцарец заключил соглашение на год. Он, как и Капризов, находился в статусе ограниченно свободного агента.

Сезон-2020/21 стал дебютным для Капризова в НХЛ. Он набрал 51 (27+24) очко в 55 матчах регулярного чемпионата. 24-летний Кирилл также стал обладателем «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку сезона.

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Иван Шитик все материалы автора

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