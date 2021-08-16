«Миннесота» объявила о продлении контракта с Фиалой

«Миннесота» на своем официальном сайте объявила о подписании однолетнего контракта с форвардом Кевином Фиалой. За сезон-2021/22 швейцарец заработает 5,1 миллиона долларов.

Ранее стало известно, что игрок, который находился в статусе ограниченно свободного агента, решил не доводить дело до арбитражных слушаний.

25-летний нападающий в минувшем сезоне набрал 40 (20+20) очков в 50 матчах. В плей-офф на его счету 2 (1+1) балла в 7 встречах.