Тодд Маклеллан: «Относимся к Ковальчуку, как и к другим хоккеистам в команде»

Главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан после завершения матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (3:1) объяснил, почему нападающий Илья Ковальчук остался в запасе.

— Кови — часть команды, — приводит слова тренера в Twitter инсайдер «Кингз» Джон Розен. — И мы относимся к нему, как и к другим хоккеистам в команде. В запас попадали Кемпе, Тоффоли и другие. У них тоже случались неудачные отрезки и нужно было дать им возможность посмотреть на игру со стороны. Мы не можем по-особому относиться к отдельным игрокам.

По информации североамериканской прессы, «Лос-Анджелес» ищет варианты обмена Ковальчука. В нынешнем сезоне 36-летний россиянин в 17 матчах набрал 9 (3+6) голов.

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