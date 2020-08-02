Ткачак настаивает, что не бил Шайфли коньком по ахиллу

Нападающий «Калгари» Мэттью Ткачак отреагировал на резкое заявление главного тренера «Виннипега» Пола Мориса. Канадский специалист заявил, что Ткачак преднамеренно нанес травму форварду «Джетс» Марку Шайфли, ударив его коньком по ахиллу.

— Я не почувствовал никакого контакта моего конька с его ногой, — цитирует Ткачака Calgary Sun. — Когда Марк начал поворачиваться у борта, я почувствовал, как навалился всем весом на него, потому что его нога просто застряла у борта. Но я ни в коем случае не бил коньком по ахиллу Шайфли.