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Ткачак настаивает, что не бил Шайфли коньком по ахиллу

09:29
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Нападающий «Калгари» Мэттью Ткачак отреагировал на резкое заявление главного тренера «Виннипега» Пола Мориса. Канадский специалист заявил, что Ткачак преднамеренно нанес травму форварду «Джетс» Марку Шайфли, ударив его коньком по ахиллу.

— Я не почувствовал никакого контакта моего конька с его ногой, — цитирует Ткачака Calgary Sun. — Когда Марк начал поворачиваться у борта, я почувствовал, как навалился всем весом на него, потому что его нога просто застряла у борта. Но я ни в коем случае не бил коньком по ахиллу Шайфли.

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