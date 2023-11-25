Терещенко — о результативности Кучерова: «Звезда мирового уровня!»

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко в комментарии для «СЭ» отреагировал на признание нападающего «Тампы» Никиты Кучерова первой звездой игрового дня в НХЛ.

«Его результативности всегда топовая! Бывает, когда он проводит пару игр без очков, но потом в одной набирает шесть. Никита держит уровень. Это показывает то, что Кучеров — звезда мирового уровня! Лучшие среди россиян на старте сезона — Кучеров и Панарин. Ребята из «Коламбуса» выглядят весьма неплохо, Валера Ничушкин показывает хороший хоккей. Радует, что наши ребята выходят в лидеры! Молодцы!» — сказал Терещенко «СЭ».

30-летний россиянин набрал 6 очков в матче против «Каролины» (8:2). Он забросил две шайбы и отдал четыре голевые передачи. Кучеров повторил рекорд команды по очкам за игру и стал вторым россиянином с 6 и более очками за матч в истории НХЛ.