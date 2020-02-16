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Тайлер Тоффоли о голе: «Копитар сказал мне, чтобы я был готов. Ну я и был готов»

10:08
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Форвард «Лос-Анджелеса» Тайлер Тоффоли рассказал о своих голах в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (3:1) в рамках стадионной серии. Форвард сделал хет-трик в этой игре.

— Второй гол? Копитар перед вбрасыванием сказал мне, чтобы я был готов, — цитирует Тоффоли официальный сайт НХЛ. — Ну и я был готов, это сработало.

Говоря о третьей шайбе, нападающий отметил: «Никогда раньше не забрасывал шайбу в пустые в ворота при таком волнении. К счастью, у меня получилось».

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/stadium-series-avalanche-vs-kings-game-recap/c-315132640?tid=287050172

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