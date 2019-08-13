Таварес надеется, что Марнер подпишет контракт с "Торонто"

Нападающий "Торонто" Джон Таварес поделился мнением о ситуации Митча Марнера, который до сих не переподписал контракт с клубом. Он является ограниченно свободным агентом.

– В лиге остается еще много неподписанных свободных агентов, многие – того же амплуа, – цитирует официальный сайт лиги Тавареса. – Время еще есть. Мы все верим, что все будет правильно, все утрясется. Понятно, что этого хотят обе стороны.

Некоторые случаи занимают немного больше времени, чем другие, а Митч является важным игроком нашей команды. Мы на него действительно рассчитываем и, конечно, хотим его видеть с первого дня, чтобы вместе двигаться вперед и продолжать работать над достижением главной цели.

Ранее сообщалось, что представители Марнера настаивают на трехлетнем соглашении на общую сумму в 30 миллионов долларов. "Торонто" рассчитывает заключить многолетний контракт.

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