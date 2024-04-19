Тарасенко рассказал о старшем сыне, занимающимся хоккеем

Нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о 17-летнем сыне Марке, играющем на позиции вратаря.

— Вашему старшему сыну Марку в этом году уже 17, он занимается хоккеем. Надеетесь, что станет профессионалом?

— Думаю, желание у него есть. Пока оно есть у всех детей (у семьи Тарасенко — трое сыновей. — Прим. И.Р.), и это хорошо. Против желания заставлять их играть, даже если это хоккей, считаю, неправильно. Пока им нравится — тоже буду стараться поделиться с ними моим опытом, чему-то учить в меру возможностей.

Сейчас они здесь, во Флориде. Марк год жил со мной в Канаде, играл там сезон. Посмотрим — возраст важный. Нужно, чтобы он, вратарь, понимал, как надо готовиться и куда стремиться. Но в целом он молодец.

— Пока вы играли в «Оттаве», младшие были с Яной во Флориде?

— Какое-то время приезжали ко мне, какое-то — были здесь. Хорошо, что сейчас все вместе и семья рядом, — сказал Тарасенко «СЭ».

В марте этого года «Оттава» обменяла 32-летнего россиянина во «Флориду». Он провел за «Пантерз» 19 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 14 (6+8) очков.

Полностью интервью Владимира Тарасенко читайте на сайте «СЭ».