«Анахайм» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча

«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Нью-Джерси» — 4:3.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

В составе «Дакс» дубль оформил Фрэнк Ватрано, еще по шайбе забросили Адам Хендрик и Макс Джонс. У «Дэвилз» голы забили Тимо Майер, Джек Хьюз и Тайлер Тоффоли. За три секунды до конца третьего периода Хьюз не реализовал буллит.

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