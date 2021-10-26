Российский нападающий Владимир Тарасенко оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (3:0). Форвард признан первой звездой встречи.

Второй звездой стал голкипер «Блюз» Вилле Хуссо. Для него это второй шатаут в карьере. Третьей звездой признан форвард «Сент-Луиса» Роберт Томас, отдавший результативную передачу.

В этом сезоне 29-летний Тарасенко провел 5 матчей, в которых набрал 6 (3+3) очка.