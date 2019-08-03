Тарасенко привезет Кубок Стэнли в Новосибирск 19 августа

Согласована дата, когда нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко привезет Кубок Стэнли в Новосибирск. Трофей приедет в город 19 августа, сообщает официальный Twitter "Сибири".
Напоним, что "Сент-Луис" в этом году впервые в своей истории выиграл Кубок Стэнли, победив в финальной серии "Бостон".
⚡Согласована дата приезда Кубка Стэнли в Новосибирск!— Hockey Club Sibir (@hcsibir) August 3, 2019
Трофей, завоеванный нашим воспитанником Владимиром Тарасенко, будет выставлен в ЛДС «Сибирь» 19 августа.
Сообщение о времени и организации экспонирования кубка, будет размещена на наших официальных ресурсах до 10 августа. pic.twitter.com/99B70ZawiV
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