Тарасенко привезет Кубок Стэнли в Новосибирск 19 августа

Согласована дата, когда нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко привезет Кубок Стэнли в Новосибирск. Трофей приедет в город 19 августа, сообщает официальный Twitter "Сибири".

Напоним, что "Сент-Луис" в этом году впервые в своей истории выиграл Кубок Стэнли, победив в финальной серии "Бостон".