Тарасенко – первая звезда недели в НХЛ, Радулов – третья

НХЛ на своем официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов минувшей недели.

Первой звездой недели признан нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. В четырех матчах 27-летний россиянин набрал 7 (3+4) очков.

Второй звездой недели стал голкипер "Нэшвилла" Пекка Ринне, одержавший победы во всех трех матчах недели и отразивший 93,5 процента бросков при коэффициенте надежности 2,01.

Третьей звездой недели назван российский форвард "Далласа" Александр Радулов. 32-летний нападающий в трех матчах набрал 6 (2+4) очков.