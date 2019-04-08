Тарасенко – первая звезда недели в НХЛ, Радулов – третья

НХЛ на своем официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов минувшей недели.
Первой звездой недели признан нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко. В четырех матчах 27-летний россиянин набрал 7 (3+4) очков.
Второй звездой недели стал голкипер "Нэшвилла" Пекка Ринне, одержавший победы во всех трех матчах недели и отразивший 93,5 процента бросков при коэффициенте надежности 2,01.
Третьей звездой недели назван российский форвард "Далласа" Александр Радулов. 32-летний нападающий в трех матчах набрал 6 (2+4) очков.
Your @Molson_Canadian Three Stars of the Week:– NHL (@NHL) 8 апреля 2019 г.
⭐ @tara9191: 3-4—7 in 4 GP
⭐⭐ Pekka Rinne: 3-0-0, 2.01 GAA, .935 SV%
⭐⭐⭐ @RADUL22: 2-4—6 in 3 GP, 1 GWG pic.twitter.com/CBzk9ql6Wn
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