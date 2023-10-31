«Тампа» — «Сиэтл»: видеообзор матча

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступила «Сиэтлу» — 3:4.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Лайтнинг» отличились Таннер Жанно, Алекс Барре-Буле и Брэндон Хэгел, Михаил Сергачев и Никита Кучеров завершили встречу с показателем полезности «-1». У «Кракен» шайбы забросили Брайан Думулин, Янни Гурд, Кайлер Ямамото и Джаред Макканн.

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