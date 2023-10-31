«Тампа» — «Сиэтл»: видеообзор матча
«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступила «Сиэтлу» — 3:4.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
В составе «Лайтнинг» отличились Таннер Жанно, Алекс Барре-Буле и Брэндон Хэгел, Михаил Сергачев и Никита Кучеров завершили встречу с показателем полезности «-1». У «Кракен» шайбы забросили Брайан Думулин, Янни Гурд, Кайлер Ямамото и Джаред Макканн.
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|31.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Сиэтл
|3 : 4 ОТ
|31.10
|02:00
|
Филадельфия – Каролина
|2 : 3
|31.10
|02:00
|
Питтсбург – Анахайм
|3 : 4
|31.10
|02:00
|
Бостон – Флорида
|3 : 2 ОТ
|31.10
|02:30
|
Виннипег – Рейнджерс
|2 : 3 ОТ
|31.10
|02:30
|
Айлендерс – Детройт
|3 : 4 ОТ
|31.10
|03:00
|
Даллас – Коламбус
|5 : 3
|31.10
|05:00
|
Вегас – Монреаль
|- : -
|31.10
|05:00
|
Аризона – Чикаго
|- : -
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