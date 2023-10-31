Малкин — о поражении от «Анахайма»: «Мы недовольным тем, как играем дома»
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин прокомментировал домашнее поражение от «Анахайма» (3:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Между победой и поражением — одна ошибка. Мы должны играть лучше. Команда сражается каждую ночь и не может так играть. Сегодня обязательно должны были победить. Сейчас недовольны тем, как играем дома. Это только начало сезона. Я верю в команду», — приводит слова Маклина пресс-служба клуба.
«Питтсбург» с 6 очками занимает последнее, 16-е, место в Восточной конференции. 5 ноября команда на выезде сыграет с «Сан-Хосе».
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|31.10
|02:00
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Тампа-Бэй – Сиэтл
|3 : 4 ОТ
|31.10
|02:00
|
Филадельфия – Каролина
|2 : 3
|31.10
|02:00
|
Питтсбург – Анахайм
|3 : 4
|31.10
|02:00
|
Бостон – Флорида
|3 : 2 ОТ
|31.10
|02:30
|
Виннипег – Рейнджерс
|2 : 3 ОТ
|31.10
|02:30
|
Айлендерс – Детройт
|3 : 4 ОТ
|31.10
|03:00
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Даллас – Коламбус
|5 : 3
|31.10
|05:00
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Вегас – Монреаль
|- : -
|31.10
|05:00
|
Аризона – Чикаго
|- : -
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