"Тампа" разгромила "Торонто", Кучеров набрал 111-е очко

"Тампа" обыграла "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:2. По дублю в этой встрече сделали нападающие "Лайтнинг" Тайлер Джонсон и Седрик Пакетт.

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров сделал результативную передачу. Он набрал 111-е (33+78) очко в сезоне. По этому показателю форвард вышел на пятое место среди российских игроков. Больше Кучерова набирали только Александр Могильный, Сергей Федоров, Евгений Малкин и Александр Овечкин.

Защитник Михаил Сергачев за 20 минут на площадке записал на свой счет 1 (0+1) очко. Вратарь Андрей Василевский отразил 26 бросков из 28.

Защитник "Мэйпл Ливз" Никита Зайцев отыграл 20 минут 50 секунд. Он сделал 1 передачу и набрал показатель "-2". Игорь Ожиганов провел на льду 17 минут 24 секунды.