«Тампа» поместила Сергачева в долгосрочный список травмированных

Российский защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев помещен в долгосрочный список травмированных, сообщает Capfriendly.

25-летний россиянин получил травму 20 декабря в домашнем матче с «Сент-Луисом» (6:1), он покинул площадку в первом периоде, после того, как заблокировал бросок ногой. Игрок не смог вернуться на лед. Клуб провел уже шесть матчей без российского защитника.

В сезоне-2023/24 Сергачев принял участие в 33 матчах и набрал 19 (2+17) очков.