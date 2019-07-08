"Тампа" подписала контракт с форвардом Смитом

"Тампа" объявила о подписании контракта с нападающим Джемелом Смитом. Двустороннее соглашение с 25-летним рассчитано на один сезон. Детали сделки не сообщаются.
В минувшем сезоне Смит выступал за "Даллас", где 6 декабря его отправили на драфт отказов. Затем он стал игроком "Бостона". В регулярном чемпионате НХЛ форвард сыграл 17 матчей, забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу при показателе полезности "-2".
We have signed forward Gemel Smith to a one-year, two-way contract.— Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 8 июля 2019 г.
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