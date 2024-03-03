Жеренко отразил 53 броска и был признан третьей звездой матча за фарм-клуб «Сент-Луиса»

«Спрингфилд» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Лаваль» со счетом 7:3.

Российский вратарь фарм-клуба «Сент-Луиса» Вадим Жеренко отразил 53 броска из 56 и был признан третьей звездой встречи.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 21 матч в АХЛ, в которых один раз сыграл на ноль при 91,3 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 3.07.