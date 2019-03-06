"Тампа-Бэй" стала первой командой, использовавшей нескольких вратарей при победной серии в 10 матчей

"Тампа-Бэй" обыграла "Виннипег" (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами и был признан второй звездой встречи. Его одноклубник и соотечественник Андрей Василевский отразил 30 из 32 бросков по своим воротам.

Как сообщает пресс-служба лиги, "Тампа-Бэй" стала первой командой, выигравшей 10 или более матчей подряд, используя нескольких вратарей. Второй вратарь Луи Доминге в этом сезоне отыграл 24 матча, в который его команда 19 раз победила и пять раз проиграла.

"Тампа-Бэй" уверенно лидирует в Восточной конференции, имея в активе 106 очков.

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