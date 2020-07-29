«Тампа-Бэй» разгромила «Флориду», Кучеров сделал дубль

В контрольном матче перед возобновлением сезона в НХЛ «Тампа-Бэй» обыграла «Флориду» (5:0).

В составе победителей дубль сделал российский форвард Никита Кучеров. Также две шайбы забросил Брэйден Пойнт. Еще одну шайбу забросил Люк Шенн. Кучеров, как и еще один россиянин Михаил Сергачев, записал в свой актив результативную передачу.

НХЛ

Контрольный матч

«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Голы: Пойнт — 1 (Палат, Кучеров), 13:42 — 0:1. Пойнт — 2 (Шаттенкирк), 19:55 — 0:2. Кучеров — 1 (бол., Сергачев, Пойнт), 21:53 — 0:3. Шенн — 1 (Палат, Гурд), 25:13 — 0:4. Кучеров — 2 (Пойнт, Палат), 49:12 — 0:5.

Вратари: Бобровский — Василевский.

Штраф: 15 — 17.

Броски: 26 (11+5+10) — 34 (10+10+14).

Наши: Дадонов (16.31/1/-2) — Кучеров (15.52/4/+3), Сергачев (13.16/1/+1).

29 июля. Эдмонтон. Rogers Place.