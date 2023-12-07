«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

Читать «СЭ» в

«Тампа» выиграла у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У «Лайтнинг» шайбы забросили Энтони Чирелли, Никита Кучеров и Таннер Жанно. Единственный гол «Пингвинз» на счету Джейка Гюнцеля.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте