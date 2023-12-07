Джонстон сравнялся с Ничушкиным по очкам за «Даллас» в возрасте 20 лет и младше

Нападающий «Далласа» Уайатт Джонстон отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (4:5).

Как сообщает сайт лиги, всего на счету 20-летнего Джонстона 59 (33+26) очков в 106 играх за «Старз». Канадец сравнялся с россиянином Валерием Ничушкиным (59 (22+37) в 149 матчах) по количеству очков, набранных игроками в возрасте 20 лет и моложе.

Рекордсменом клуба является финский защитник Миро Хейсканен с 68 (20+48) очками в 150 матчах.

Ничушкин играл за «Даллас» с 2013-го по 2016-й и с 2018 по 2019 год. На драфте НХЛ-2013 он был выбран клубом под общим 10 номером. На данный момент 28-летний россиянин является игроком «Колорадо».