«Тампа-Бэй» сыграет с «Миннесотой» в рамках регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 19 января. Матч пройдет на ледовой арене «Амали-арена» в Тампе, штат Флорида (США). Начало — в 03.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Тампа-Бэй» — «Миннесота» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Лайтнинг» набрал 49 очков и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Уайлд» с 41 баллом располагается на 13-й строчке Запада.

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