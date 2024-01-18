Стэмкос: «Кучеров показывает высочайшие результаты, независимо от того, с кем он выходит на лед»

Нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос высоко оценил мастерство российского форварда команды Никиты Кучерова.

«Я думаю, что, возможно, этот год немного отличается от его сезона MVP, тем, что у нас нет такой глубины состава и массы талантливых хоккеистов, как в прошлых сезонах. Но он по-прежнему выходит на площадку и показывает высочайшие результаты, независимо от того, с кем он выходит на лед, и это впечатляет. Что отличает элитных игроков в этой лиге, так это их способность делать это стабильно, независимо от ситуации», — приводит слова Стэмкоса сайт НХЛ.

Ранее Кучеров был выбран НХЛ для участия в конкурсах на Матче звезд-2024. 30-летний россиянин в текущем сезоне сыграл за «Тампу» 43 матча и набрал 72 (28+44) очка.

14 января Кучеров стал 10 россиянином, набравшим 800 очков за карьеру в НХЛ.