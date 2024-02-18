9:2! «Флорида» разгромила «Тампу», Василевского заменили после шести пропущенных шайб

«Флорида» на выезде разгромила «Тампу-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 9:2.

У гостей по два раза забросили Сэм Беннетт, Картер Верхэге и Мэттью Ткачук, по одной шайбе у Кевина Стенлунда и Густава Форслинга. У хозяев отличились Брэйден Пойнт и Брэндон Хагель, Никита Кучеров сделал одну результативную передачу.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский вышел в стартовом составе и был заменен на Йонаса Йоханссона после двух периодов. Василевский пропустил 6 шайб и отразил 16 бросков.

Другой российский голкипер Сергей Бобровский, выступающий за «Флориду», отбил 28 из 30 бросков.

«Флорида» возглавила таблицу Восточной конференции НХЛ с 76 очками в 55 матчах. «Тампа» идет на седьмой строчке с 65 очками в 56 играх.