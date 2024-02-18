«Миннесота» уступила «Баффало» в овертайме, ведя в счете за 37 секунд до конца третьего периода

«Миннесота» дома проиграла «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ.

В основное время у хозяев забросили Юэль Эрикссон Эк и Деклан Чисхолм, россиянин Кирилл Капризов сделал результативную передачу. У гостей отличились Кейси Миттельштадт и Джордан Гринуэй.

Гринуэй сравнял счет за 37 секунд до конца третьего периода и перевел игру в овертайм, в котором Хенри Йокихарью забросил победную шайбу и принес «Баффало» победу.

«Миннесота» прервала свою серию из 4 выигранных матчей подряд и занимает десятое место в таблице Западной конференции с 56 очками в 54 играх.

«Баффало» идет 13-м на «Востоке» с 52 очками в 54 встречах.