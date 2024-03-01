«Тампа» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа» на своем льду потерпела поражение от «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ. «Лайтнинг» проиграли вторую встречу подряд.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

«Баффало» набрал 60 очков и занимает 13-е место в Восточной конференции. «Тампа» идет на 7-й строчке — 70 очков.