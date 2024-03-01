«Нэшвилл» разгромил «Миннесоту» и продлил победную серию

«Нэшвилл» выиграл у «Миннесоты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1. Для «Предаторз» это седьмая победа подряд.

Российский нападающий Яков Тренир отметился одной заброшенной шайбой у победителей.

«Нэшвилл» набрал 70 очков и занимает 7-е место в Западной конференции. «Миннесота» идет на 11-й строчке- 62 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Миннесота» — 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)

Голы: Девар — 9 (Духайм, Хартман), 9:51 — 0:1. Тренин — 10 (Йоси), 10:40 — 1:1. Смит — 8, 10:48 — 2:1. Форсберг — 29 (бол., Йоси, Нюквист), 37:55 — 3:1. Йоси — 15 (Сиссонс, Гласс), 41:32 — 4:1. О`Райлли — 21 (Нюквист, Каррье), 48:03 — 5:1. Макдона — 3 (Евангелиста, Сиссонс), 53:57 — 6:1.

Вратари: Сарос — Густавссон.

Штраф: 15 — 13.

Броски: 31 (13+6+12) — 34 (7+10+17).

Наши: Тренин (16.09/2/+3) — Капризов (21.02/4/0).

1 марта. Нэшвилл. Bridgestone Arena. 17159 зрителей.