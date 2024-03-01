«Флорида» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

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«Флорида» переиграла «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б. Победный буллит реализовал Антон Лунделл. «Пантерз» одержали третью победу подряд.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале Sportsnet.

«Флорида» набрала 84 очка и занимает первое место в Восточной конференции. «Монреаль» идет на 14-й строчке — 55 очков.