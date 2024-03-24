Овечкин вышел на чистое второе место в истории НХЛ по количеству сезонов с 25 шайбами

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче НХЛ с «Виннипегом». Хоккеист забросил шайбу на 44-й минуте. Это его 25-й гол в сезоне.

Овечкин забивал хотя бы раз в каждом из последних пяти матчей. 38-летний россиянин стал вторым по количеству сезонов в НХЛ, в которых он забивал 25 голов.

Первое место по этому показателю занимает канадский форвард Горди Хоу (20).

На данный момент «Вашингтон» занимает девятое место в Восточной конференции, набрав 77 очков в 69 встречах.