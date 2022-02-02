Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Овечкин идет на пятом месте и проигрывает лидеру 6 очков

Овечкин отстает на 6 очков от лидера таблицы лучших бомбардиров сезона в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занимает пятое место в списке лучших бомбардиров сезона-2021/22 в НХЛ.

Российский форвард не смог отличиться результативными действиями в матче регулярного чемпионата против «Питтсбурга» (4:3 ОТ) и продлил свою серию без набранных очков до 4 игр подряд. Лидером таблицы бомбардиров нынешнего сезона является нападающий «Флориды» Джонатан Юбердо, у которого 64 (17+47) очков.

В списке лучших снайперов сезона Овечкин делит третье место с Остоном Мэттьюсом из «Торонто», оба форварда забросили по 29 шайб. Лидер списка — Крис Крайдер из «Рейнджерс» с 33 голами, второе место занимает Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» с 31 голом.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22

1. Джонатан Юбердо («Флорида») — 64 очка (17+47) в 47 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 61 (31+30) в 41 матче

3. Назем Кадри («Колорадо») — 60 (19+41) в 41 матче

4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 59 (22+37) в 40 матчах

5. Александр Овечкин («Вашингтон») — 58 (29+29) в 46 матчах