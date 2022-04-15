Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Драйзайтль приблизился к Макдэвиду, Овечкин опустился на 14-е место

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, оформивший хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (4:0), вернулся на второе место в таблице лучших бомбардиров сезона.

Теперь у 26-летнего немца 105 (54+51) очков. Столько же у Джонатана Юбердо из «Флориды» — 105 (28+77) очков.

Лидирует по-прежнему партнер Драйзайтля по команде Коннор Макдэвид, который в прошедший встрече отдал две результативные передачи и теперь имеет 110 (42+68) очков.

Лучшим из россиян является нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, у которого 91 (42+49) очко. Он занимает седьмое место.

Александр Овечкин («Вашингтон») опустился с 13-го на 14-е место.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 110 (42+68) очков в 74 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 105 (54+51) в 74 матчах

3. Джонатан Юбердо («Флорида») — 105 (28+77) в 73 матчах

4. Джонни Годро («Калгари») — 101 (34+67) в 74 матчах

5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 101 (58+43) в 69 матчах

6. Мэттью Ткачак («Калгари») — 92 (37+55) в 74 матчах

7. Кирилл Капризов («Миннесота») — 91 (42+49) в 72 матчах

8. Митчелл Марнер («Торонто») — 91 (31+60) в 65 матчах

9. Джей Ти Миллер («Ванкувер») — 91 (29+62) в 73 матчах

10. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 89 (22+67) в 70 матчах

11. Микко Рантанен («Колорадо») — 88 (35+53) в 71 матче

...

14. Александр Овечкин («Вашингтон») — 85 (46+39) в 72 матчах