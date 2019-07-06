Свечников считает, что "Каролине" не повезло в серии с "Бостоном"

Форвард "Каролины" Андрей Свечников - о серии с "Бостоном" (0-4) в полуфинале плей-офф НХЛ.

- Насколько "Бостон" оказался сильнее "Вашингтона", что вы проиграли им со счетом 0-4? Или "Каролина" уже выдохлась после первого раунда?

– Нельзя сказать, что мы выдохлись. В плей-офф выигрывает сильнейший. В той ситуации "Бостон" был сильнее физически. У них забивали все четыре звена, плюс вратарь очень здорово тащил. Тяжело было им забросить. Конечно, в каких-то матчах мы могли где-то больше забить, где-то вытащить. Но немного не повезло. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Андрея Свечникова - здесь.