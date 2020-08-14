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Свечников признан первой звездой матча с «Бостоном»

06:23

Форвард «Каролины» Андрей Свечников стал первой звездой матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона» (3:2).

Россиянин отметился голом и результативной передачей. Второй звездой стал защитник «Каролины» Дуги Хэмилтон, забросивший победную шайбу. Замкнул тройку лучших форвард «Бостона» Брэд Маршан.

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Следующий матч команд пройдет 15 августа и начнется в 19:00 мск.

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