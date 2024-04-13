Свечников набрал 50-е очко в сезоне НХЛ

«Каролина» сравняла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса». После первого периода на табло 1:1.

На 19-й минуте канадский нападающий Джордан Мартинук забросил шайбу с передачи россиянина Андрея Свечникова. Для него это 31-я голевая в сезоне.

Теперь у 24-летнего российского форварда в этом сезоне 50 (19+31) очков.