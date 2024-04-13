Дорофеев забросил 13-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Вегас» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты».

На 7-й минуте шайбу забросил российский нападающий Павел Дорофеев. Для него этот гол стал 13-м в текущем сезоне.