Свечников может пропустить остаток серии с "Вашингтоном"

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников может пропустить остаток серии 1/8 финала плей-офф НХЛ против "Вашингтона". Счет в противостоянии составляет 2-1 в пользу "Кэпиталз".

- Вернется ли Свечников в строй до конца серии? Я не могу ответить на этот вопрос. Не знаю, - цитирует главного тренера "Харрикейнз" Рода Бриндамора официальный сайт НХЛ. - Сотрясение мозга? Данный вопрос лучше задавать другим людям. Мы применяем все меры предосторожности и просто следуем протоколу.

Так что я не знаю, было ли ему диагностировано сотрясение. Я вам этого сказать не могу. Я лишь знаю, что он выглядел и чувствовал себя на удивление хорошо. Мы поговорим тогда, когда ему будет разрешено играть.

Напомним, Свечников получил повреждение в драке с форвардом "Вашингтона" Александром Овечкиным в третьем матче серии (5:0).

В текущем сезоне Свечников провел 86 матчей за "Каролину", в которых набрал 41 (22+19) очков.

Все об НХЛ - здесь