Судьи отменили гол Овечкина в матче с «Эдмонтоном»

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (0:5), но гол был отменен.

В третьем периоде 38-летний россиянин при счете 0:5 отправил шайбу в ворота соперника, но из-за нарушения процедуры вбрасывания судьи гол отменили.

В этом сезоне Овечкин сыграл в 17 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 12 (5+7) очков.