Строум прокомментировал 141 минуту штрафа игроков в матче «Рейнджерс» — «Вашингтон»
09:08
Форвард «Рейнджерс» Райан Строум прокомментировал большое количество удалений в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (2:4). Команды заработали 141 минуту штрафа.
«Когда звездного игрока так бросают, я думаю, наша реакция была уместной. Горжусь нашими парнями. Думаю, это многое говорит о нас», — приводит слова Строума официальный сайт НХЛ.
4 мая форвард «Кэпиталз» Том Уилсон сначала ударил лежащего возле ворот «столичных» Павла Бучневича, а затем повалил на лед Артемия Панарина, которому нанес несколько ударов в голову. Панарин выбыл до конца текущего сезона из-за повреждения, полученного во время драки, а Уилсон получил штраф в размере 5 тысяч долларов за инцидент в матче.
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