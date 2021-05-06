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Копитар набрал 1000 очков за «Лос-Анджелес»

08:26
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Форвард «Лос-Анджелеса» Анже Копитар отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (4:2).

33-летний словенец набрал 1000 (346+654) очков за «Кингз». За команду из Лос-Анджелеса хоккеист выступает с 2006 года, проведя 1 124 матча и став двукратным обладателем Кубка Стэнли.

В текущем сезоне Копитар провел 51 матч, в которых набрал 50 (13+37) очков.

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