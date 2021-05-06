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Тренер «Миннесоты» — о дубле Капризова: «Именно поэтому такие игроки будут получать больше денег, чем другие ребята»

09:32
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Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон прокомментировал игру форварда Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (2:3 ОТ). Россиянин в этой встрече оформил дубль.

«Я думаю, что именно поэтому такие игроки, как Капризов, будут получать больше денег, чем некоторые другие ребята, верно? Они забивают больше голов в таких ситуациях, у них есть умение и очевидный талант в этом. У Кирилла, без сомнений, был чертовски хороший год, но в нашем клубе есть много других игроков, которые позволяют нам добиться успеха», — приводит слова Эвасона официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Капризов провел 52 матча в НХЛ, в которых набрал 47 (26+21) очков.

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