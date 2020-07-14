«Страха точно нет». Российский голкипер Сорокин не боится уезжать из России в Америку

Голкипер Илья Сорокин в интервью «СЭ» прокомментировал свой переход из ЦСКА в «Айлендерс».

— Вы наконец подписали контракт с «Айлендерс». Какие теперь чувства? Счастье? Или, может быть, ой, что я наделал, в КХЛ мне было так хорошо?

— Страха точно нет. Я спокоен, уверен в своих силах. Хочу, чтобы скорей уже начался тренировочный лагерь, мечтаю приступить к работе. Мне надо показать себя, доказывать, что я могу выступать на таком уровне.

— Плохо, что вы хоть и сожгли год контракта, но не сможете играть против «Флориды» в плей-офф.

— Смотря, как к этому относиться. Можно думать об этом постоянно, нервничать, но такая модель не приведет ни к чему хорошему. Так и с ума сойти недолго. Лучше принять этот факт и извлечь максимальную пользу.

— Какую?

— Посмотреть на все со стороны, работать над слабыми аспектами игры, в конце концов привыкнуть к новому миру, к новой стране, городу. Вы не забывайте, что за океаном даже вратарская форма отличается от нашей — она чуть меньше. Плюс площадки маленького размера. Да, у нас тоже на каких-то стадионах канадский размер, но есть и большие. Надо разобраться с уровнем игроков, да много дел, так что на плохие мысли не останется и времени. (Алексей Шевченко)

Полностью интервью Ильи Сорокина — здесь.