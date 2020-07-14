НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Страха точно нет». Российский голкипер Сорокин не боится уезжать из России в Америку

14 июля 2020, 13:05
Илья Сорокин. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Илья Сорокин. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Теги:

Голкипер Илья Сорокин в интервью «СЭ» прокомментировал свой переход из ЦСКА в «Айлендерс».

— Вы наконец подписали контракт с «Айлендерс». Какие теперь чувства? Счастье? Или, может быть, ой, что я наделал, в КХЛ мне было так хорошо?

— Страха точно нет. Я спокоен, уверен в своих силах. Хочу, чтобы скорей уже начался тренировочный лагерь, мечтаю приступить к работе. Мне надо показать себя, доказывать, что я могу выступать на таком уровне.

— Плохо, что вы хоть и сожгли год контракта, но не сможете играть против «Флориды» в плей-офф.

— Смотря, как к этому относиться. Можно думать об этом постоянно, нервничать, но такая модель не приведет ни к чему хорошему. Так и с ума сойти недолго. Лучше принять этот факт и извлечь максимальную пользу.

— Какую?

— Посмотреть на все со стороны, работать над слабыми аспектами игры, в конце концов привыкнуть к новому миру, к новой стране, городу. Вы не забывайте, что за океаном даже вратарская форма отличается от нашей — она чуть меньше. Плюс площадки маленького размера. Да, у нас тоже на каких-то стадионах канадский размер, но есть и большие. Надо разобраться с уровнем игроков, да много дел, так что на плохие мысли не останется и времени. (Алексей Шевченко)

Полностью интервью Ильи Сорокина — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/khl/reviews/eksklyuzivnoe-intervyu-rossiyskogo-golkipera-aylenders-ili-sorokina-1691501/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир