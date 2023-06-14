Стоун о победе в Кубке Стэнли: «Самые сумасшедшие чувства, которые у меня когда-либо были»

Форвард «Вегаса» Марк Стоун поделился впечатлениями от победы в Кубке Стэнли.

«Это невероятно. Я посмотрел в глаза своим товарищам по команде, когда получил кубок. Самые сумасшедшие чувства, которые у меня когда-либо были. Просто осознавать, что я сделал это со своими лучшими друзьями, делает этот момент еще более особенным. Я даже не могу описать чувства в моем животе прямо сейчас. Сезон из 82 игр, четыре раунда плей-офф и, в конце концов, мы остаемся последней командой. Это невероятно», — приводит слова Стоуна официальный сайт НХЛ.

«Вегас» впервые в своей истории стал победителем Кубка Стэнли. Клуб с 2018 года выступает в НХЛ. В своем первом сезоне «Голден Найтс» проиграли в финале плей-офф «Вашингтону».