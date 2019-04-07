Стивен Стэмкос: "Кучеров провел грандиозный сезон"

Капитан "Тампы-Бэй" Стивен Стэмкос отметил, что нападающий Никита Кучеров в игре с "Бостоном" (6:3) старался побить рекорд Александра Могильного. Форвард забросил шайбу и сделал передачу, превзойдя достижение 26-летней давности по очка за один сезон для россиян.

- По реакции Кучеров было видно, что значила для него эта игра. Это было что-то особенное, - приводит пресс-служба НХЛ слова Стэмкоса. - Я счастлив за него. У Кучерова был грандиозный сезон, мы все время говорим об этом в раздевалке. Достичь такого реорда - это просто потрясающе.

На счету Кучерова 128 очков. Он выиграл бомбардирскую гонку НХЛ.